رامي جمال يتغزل في أصالة: «يوم مش هنساه»

أحيا الفنان رامي جمال، مساء أمس، حفله المقامة في المملكة العربية السعودية، وبعد انتهاء الحفل تغزل "جمال" بالفنانة أصالة بعد حفلته معها.

ونشر رامي جمال صورة له برفقة الفنانة أصالة وعلق قائلا: "مش هقولك قد إيه مبسوط إننا كنا في حفل واحد بس هقولك إني بحبك كفنانة وأخت يوم مش هنساه.. شكرا هيئه الترفيه شكرا للجمهور السعودي اللي كنا رايحين لإمتاعه فأمتعنا هو".

من ناحية أخرى، يتعاون النجم رامى جمال فى أغنية جديدة تحمل اسم "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسة" وهى من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد ابراهيم ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التى يتعاون فيها رامى جمال مع الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد ابراهيم، حيث حققوا نجاحا كبيرا فى عدة أغانى تم طرحها خلال الفترة الماضية .وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح الشهر الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

تزامنا مع عيد الحب، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها على يوتيوب أحدث أغاني المطربة المفضلة بالعالم العربي أصالة مع الأمير بدر بن محمد، وهي أغنية تقول تبغاني.

وتتعاون أصالة في هذه الأغنية مرة ثانية مع الأمير بدر بن محمد، المعروف عنه عذوبة الكلمات وذلك بعد نجاحهم سوياً في أغنية "شامخ " والتي حققت نسبة استماع كبيرة ، تقول تبغاني من كلمات بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي.