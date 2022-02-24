انهيار منزل وغرق فتاة عشرينية.. أبرز الحوادث في سوهاج خلال 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث متفرقة أبرزها مصرع فتاة عشرينية غرقًا بإحدى الترع ناحية مركز طهطا في شمال المحافظة، ونشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمركز طهطا، وانهيار جزء من منزل وضبط عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة

نشوب مشاجرة بين عائلتين وإصابة شخصين بجروح متفرقة

أسفرت مشاجرة بين عائلتين بمركز طما شمال محافظة سوهاج عن إصابة شخصين من طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما شمال المحافظة يفيد بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من: طرف أول، "أحمد. ع. م. ع" - 71 عامًا بالمعاش، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي ونجله “وليد. ا. ع. م” - 32 عامًا عامل.

وطرف ثان؛ “حسن ا م ب” - 38 عامًا عامل مصابًا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقه / هاني ا م ب - 28 عامًا عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

على الفور، تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

مصرع فتاة عشرينية غرقًا بترعة في طهطا

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة طهطا شمال المحافظة؛ يفيد بغرق سيدة بترعة نجع حمادي دائرة قسم طهطا وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وتبين غرق المدعوة / نعمه م ا ع - 20 عاما، لا تعمل – وتقيم بذات الناحية وأفاد شقيقها المدعو / محمود م ا ع - 32 عاما عامل – ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء سير شقيقته المذكورة على حافة الترعة الملاصقة لمنزله اختل توازنها، وسقطت بها، مما أدى لغرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

انهيار منزل من طابقين ولا توجد خسائر بشرية في الصوامعة غرب طهطا سوهاج

وشهدت قرية الصوامعة غرب بطهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، انهيار منزل من طابقين، دون خسائر بشرية بأحد، جرى إخطار الوحدة المحلية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات. تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا من “بخيت. خ” 44 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة المركز بانهيار جزئي بمنزل “غير مأهول بالسكان” ملك أبناء عمومته المقيمين بمحافظة القاهرة.

بالانتقال والفحص، تبين أن المنزل قديم ومكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر، ولم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وأفاد المُبلغ بحدوث بعض التصدعات بالمنزل وإخلاء أبناء عمومته له منذ حوالي عام، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو و650 جرامًا من مخدر الآيس بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر “الأيس” تزن حوالى كيلو و650 جرامًا، قبل ترويجها وبيعها بدائرة مركز ومدينة سوهاج.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات الى اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اتساع نشاط المتهمين فى ترويج وبيع المخدرات بمركز سوهاج.