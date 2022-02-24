توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ومجلس التعاون الخليجى حول التشاور السياسى

أعلنت مصر ومجلس التعاون الخليجي، منذ قليل، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التشاور السياسي بين الجانبين.

ووقع وزير الخارجية ‎سامح شكري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور نايف الحجرف، مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور السياسي بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

توقيع مذكرة التفاهم

واستقبل ‏وزير الخارجية، صباح اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، وبحثا العلاقات المتميزة التي تربط مصر والمجلس.

وتبادل الجانبان الرؤى إزاء أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.