الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد هنيدى يعلق على أزمة أوكرانيا: ربنا يحفظ طلابنا

محمد هنيدي
محمد هنيدي

علق الفنان محمد هنيدي على الأزمة المقامة حاليًا بين روسيا وأوكرانيا، التي شغلت العالم في الساعات الأخيرة.

وكتب الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "‏بعيدا عن الهزار والتريندات بقى.. فيه أكتر من 3 آلاف طالب مصري بيدرسوا في أوكرانيا.. ربنا يحفظهم يارب ويحميهم.. ويحمي الناس كلها".

وقد سادت حالة من القلق مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا.

فيلم «الجواهرجى»

وينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد «الجواهرجي»، الذي يُجسد خلاله شخصية جواهرجي، وتجسد مني زكي دور زوجته، ويحدث بينهما مشاكل تُعرقل حياتهما، لكن الفيلم يدور في إطار كوميدي، ويشاركهما في العمل كل من لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، آسر ياسين، أحمد حلاوة، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، والعمل من إخراج إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

فيلم "الجواهرجي" عودة لتعاون منى زكي ومحمد هنيدي بعد فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته لبلبة وتارا عماد وعارفة عبد الرسول وأحمد صلاح حسني.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي على شاشة السينما فيلم "النمس والإنس" ويعرض الآن بدور العرض، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة وبطولة منة شلبي وعمرو عبدالجليل.

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي الحرب اوركرانيا طلاب

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وائل لطفي

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