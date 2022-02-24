الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع الدراسة بمدرستي الصم وضعاف السمع و23 يوليو الفكرية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بجولة تفقدية مفاجئة لمدرستي الأمل للصم وضعاف السمع و23 يوليو الفكرية بمطروح لمتابعة مسار العملية التعليمية وانتظام الدراسة بحضور شريف عبدالحميد مدير إدارة التربية الخاصة.

جانب من الحدث

وتفقد وكيل تعليم مطروح الفصول الدراسية والحجرات التعليمية وورش التدريب العملي الخاصة بالأقسام الصناعية في المدرسة  بالإضافة إلي جولة داخل مبنى الإقامة بمدرسة الأمل، متفقدًا الحجرات الخاصة بإقامة الطلاب والمطبخ والمطعم وأثناء الزيارة لاحظ عدم ملاءمة أثاث الفصول بمدرسة الأمل للمرحلة العمرية للطلاب؛ وكذلك أيضاً عدم جودة و نظافة المفروشات بمبنى الإقامة.

جانب من الحدث

وعلي الفور وجه وكيل تعليم مطروح لمسئولي التربية الخاصة بالتنسيق مع إدارة التخطيط والتعليم الفني لتشكيل لجنة فنية على وجه السرعة لحصر احتياجات مدرسة الصم وتوفيرها بحد أقصى أسبوعاً واحداً فقط لضمان توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب.

جانب من الحدث

وأكد وكيل تعليم مطروح  في نهاية جولته أن تعليم مطروح حريص على تجهيز  البيئة المناسبة وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب أصحاب الهمم خاصة وأن الدولة لا تألو جهداً في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً أنه حريص على تحقيق مبدأ تكافؤ  الفرص بين أبنائه الطلاب.

جانب من الحدث
محافظة مطروح العملية التعليمية وكيل تعليم مطروح انتظام الدراسة جولة تفقدية مفاجئة

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