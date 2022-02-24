الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بشارع الخدمة الاجتماعية ببنها

الاعمال
الاعمال

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعين من مشاريع الرصف الجارية التي تشهدها بعض مدن المحافظة، وذلك خلال جولة تفقدية بمدينة بنها والخانكة.

كما تفقد محافظ  القليوبية، شارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها بعد تجميله ووضع البلاط الانترلوك فيه، وتابع الملاحظات المطلوب تلافيها وبالفعل تم رفع مطابق الصرف الصحي لتناسب مستوى الرصف وتم تغيير البلدورات وتركيب "انترلوك" على الرصيف.

ثم توجه المحافظ لمدينة الخانكة، وتفقد أعمال الرصف التي تتم حاليا بشارع  المستشفى المركزي بالخانكة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية 2021-2022 حيث يتم به حالياً تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطول 1.5كم وعرض 12م.

ووجه "الهجان" ببذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية ودقة الرصف على جانبي الرصيف لتفادي أي أخطاء مشدداً بإزالة أي تعديات من قبل المحلات على الطريق مؤكدا بأنه بعد الإنتهاء من رفع كفاءة الشارع بالكامل سيتم وضع بلدورات جديدة وبلاط انترلوك على جانبي الأرصفة وتركيب بالوعات الصرف. 

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

وجدير بالذكر أنه قد تم الإنتهاء من أعمال رصف الطبقة النهائية للشارع بطول 400م ضمن الخطة الإستثمارية 2021-2022 لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية لسهولة الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة والذي يشرف على تنفيذه مديرية الطرق برئاسة المهندسة حنان جمال مدير المديرية.

محافظ القليوبية الحركة المرورية الخطة الاستثمارية إعادة المظهر الحضاري أعمال الرصف صناعات غذائية الخدمة الاجتماعية رفع كفاءة الطرق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

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وائل لطفي

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