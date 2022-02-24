«منى» تبدع فى تصميم الشنط المستوحاة من التراث النوبى (صور)

جلد طبيعي وكروشيه تلك هي الخامات التي عشقتها الفتاة العشرينية منذ طفولتها، وكانت تبدع منذ نعومة أظافرها في عمل المشغولات اليدوية، وقامت بدمج التراث النوبي في الشنط، مضاف لها اللمسات الفنية.

منى عمر، ذات الـ٢٧ عامًا، ليسانس أداب وتربية جامعة بنها، تقول: "من وأنا صغيرة بحب الفن والهاند ميد ،وبدأت أتعلم المشغولات اليدوية من اليوتيوب وأطور من نفسي، وأخدت كورس في صناعة وتصميم الشنط الجلد".

منى عمر

تروي "منى"، أنها بدأت تبدع في عمل الشنط الجلد، ودمجها مع خيوط الكروشيه، وطورت ذاتها بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر "اليوتيوب"، تقول: “الشنط اللي بعملها مستوحاة من التراث النوبي ذات ألوان مبهجة، وبحب الألوان المبهجة عشان كدا اخترت التراث النوبي، وبعشق أهل النوبة وطيبتهم".

شنطة من تصميم منى عمر

وكان أهل "منى"، الداعم الأساسي لها في تحقيق حلمها، وتطوير ذاتها، مشيرًا إلى أن والدتها ووالدها يساعدوهنا في شراء الخامات التي تحتاجها، وتستغرق منها الشنطة فيما لا يقل عن ٣ أيامًا.

شنطة من تصميم منى عمر

تحلم الفتاة العشرينية، أن منتجاتها ومشغولاتها اليدوية تصل إلى العالمية، وتكون ذات علامة تجارية مميزة، وبدأت في نشر مشغولاتها الشنط النوبية على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي.

شنطة من تصميم منى عمر

حاولت "منى"، نشر فن التراث النوبي في جميع المحافظات داخل جمهورية مصر العربية وفي الدول العربية، وعملت على جذب المواطنين من خلال الشنط ذات الألوان المبهجة المتميزة.

شنطة من تصميم منى عمر

وتؤكد "منى"، أنه على الرغم من عدم توافق دراستها مع طموحها إلا أنها تشبثت بتنمية موهبتها في عالم الفاشون في الشنط، وكانت لشنطها الطابع النوبي، تقول: "بالرغم من عدم إقامتي في النوبة إلا إني اتعلقت بأهل النوبة ومشغولاتهم وحياتهم، وفخورة أني بعمل منتجات نوبية وعجبت أهالي النوبة".