السجن 3 سنوات لبائع شاى قتل نجلته لحملها سفاحا فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع شاي بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بقتل ابنته بعد حملها سفاحًا، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار أحمد توفيق شحاتة، والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير الجنايات سعد السعران.

ترجع أحداث القضية رقم 21421 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان من إحدى المستشفيات ببلاغ يفيد بوفاة المجني عليها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام المتهم "ج.ا.م" بائع شاي، بقتل نجلته المجني عليها " ش.ج.ا"، 14 سنة، مستخدمًا في ذلك فوطة، وذلك على إثر حملها سفاحًا، ولم يعلم مرتكب الشخص الذي قام بمواقعة نجلته.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه شهد انتفاخ في بطن نجلته وذهب بها إلى وحدة صحية للكشف عليها وتبين أنها حامل وعند سؤالها أنكرت ورفضت الإفصاح عن مرتكب الواقعة، فطلب من زوجته وشقيقة إحضار أعشاب من أحد العطارين وطلب من زوجته الذهاب إلى السوق ودخل غرفة نجلتها وأعطاها الأعشاب وتناولتها ودخل صلى ركعتين وعند عودته إليها طلب منها معرفة الشخص فأجابته "معرفش" فقام بخنقها بيده، وقام بإحضار فوطة كانت في غرفتها ولفها حول عنقها حتى فارقت الحياة، وعند عودة زوجته اكتشفت وفاتها، وقامت ومعها عدد من الجيران بالذهاب بها إلى الوحدة الصحية، وتبين أنها فارقت الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة واعترف بارتكابه الواقعة، وبعرضة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.