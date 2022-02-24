الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 3 سنوات لبائع شاى قتل نجلته لحملها سفاحا فى الإسكندرية

المحكمة
المحكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع شاي بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بقتل ابنته بعد حملها سفاحًا، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار أحمد توفيق شحاتة، والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير الجنايات سعد السعران. 

ترجع أحداث القضية رقم 21421 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان من إحدى المستشفيات ببلاغ يفيد بوفاة المجني عليها بدائرة القسم. 

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام المتهم "ج.ا.م" بائع شاي، بقتل نجلته المجني عليها " ش.ج.ا"،  14 سنة، مستخدمًا في ذلك فوطة، وذلك على إثر حملها سفاحًا، ولم يعلم مرتكب الشخص الذي قام بمواقعة نجلته. 

وقال المتهم في التحقيقات، إنه شهد انتفاخ في بطن نجلته وذهب بها إلى وحدة صحية للكشف عليها وتبين أنها حامل وعند سؤالها أنكرت ورفضت الإفصاح عن مرتكب الواقعة، فطلب من زوجته وشقيقة إحضار أعشاب من أحد العطارين وطلب من زوجته الذهاب إلى السوق ودخل غرفة نجلتها وأعطاها الأعشاب وتناولتها ودخل صلى ركعتين وعند عودته إليها طلب منها معرفة الشخص فأجابته "معرفش" فقام بخنقها بيده، وقام بإحضار فوطة كانت في غرفتها ولفها حول عنقها حتى فارقت الحياة، وعند عودة زوجته اكتشفت وفاتها، وقامت ومعها عدد من الجيران بالذهاب بها إلى الوحدة الصحية، وتبين أنها فارقت الحياة. 

وتحرر محضر بالواقعة واعترف بارتكابه الواقعة، وبعرضة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

مستشفيات شرطة السوق مستشفى حكم أحمد شقيقة قسم شرطة النيابة عرض شحاته

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

مصر أمانة فى رقبة كل واحد فيكم.. نص تصريحات السيسي خلال زيارته للكلية الحربية

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد فوز ليفربول على ليدز بسداسية

عمدة نيويورك يرغب فى إنهاء قاعدة إثبات التطعيم لدخول المطاعم

توقيع اتفاقيات تعاون بين موريتانيا ورواندا بحضور الرئيسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى