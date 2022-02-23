الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة وعاطلين لسرقتهم شقة سكنية بمدينة السلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، حبس سيدة وعاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة شقة سكنية بمدينة السلام، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين علاء.م ، صلاح .ع ، رضا .م سرقوا مبلغا ماليا من داخل شقة سكنية بأسلوب كسر الباب بعد مراقبة أصحابها والتأكد من خلوها من السكان. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من موظف بسرقة مبلغ مالى من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس مدينة السلام تحقيقات السلام متهمين

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وائل لطفي

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