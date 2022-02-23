ما هي الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وكيفية الوقاية منها؟

تعتبر الأمراض المنقولة جنسياً من أكثر المشكلات الصحية التي يخشى الإنسان الإصابة بها، فهي عدوى يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مع شخص مصاب، حيث يمكن أن تنتقل أثناء الجماع المهبلي أو غيره من أنواع الجماع بما في ذلك الجنس الفموي والشرجي، ولكن بعضها ينتقل ببساطة عن طريق ملامسة الجلد للجلد.

أكدت آخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنه تحدث حوالي 20 مليون حالة جديدة من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في العالم كل عام، علاوة على ذلك ، فإن معدل انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي قليل ولا يعبر عن الرقم الحقيق لأن العديد من الأفراد لديهم العديد من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ولكن لا يعلمون، حسبما ذكر موقع " news-medical" الطبي.

ما الذي يسبب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؟

يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من الكائنات الحية ، بما في ذلك فيروسات نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد ب والهربس البسيط وفيروس الورم الحليمي البشري، بالإضافة إلى البكتيريا مثل السيلان والكلاميديا والزهري والطفيليات مثل مرض المشعرات.

من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؟

يتعرض كل من الذكور والإناث لخطر متساوٍ للإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ولكن المضاعفات غالبًا ما تكون أكثر خطورة بالنسبة للنساء، بما في ذلك مرض التهاب الحوض والعقم و وعيوب الجنين بالنسبة للحوامل.

أوضح الاطباء، أن عامل الخطر الأساسي للإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي هو الاتصال الجنسي غير المحمي، فمن المهم أن تعرف أن جميع الأشخاص المصابين بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لا تظهر عليهم أعراض.

كما أن متعاطي المخدرات ، وخاصة أولئك الذين يشربون ويتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، أكثر عرضه للإصابة بالامراض الجنسية، بالإضافة إلى الرجال الذين يتعاطون أدوية لعلاج ضعف الانتصاب.

أعراض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي:

تختلف أعراض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي باختلاف نوع العدوى ، ولكنها تشمل إفرازات من القضيب أو المهبل، حكة حول الأعضاء التناسلية، الشعور بألم أثناء الجماع أو أثناء التبول وقد يكون الألم ناتجًا عن طعن أو حرقان أو ألم خفيف في منطقة الحوض.

وعادة ما تكون تقرحات القرحة الناتجة عن مرض الزهري غير مؤلمة، وتوجد تقرحات حمراء حول المنطقة التناسلية أو الشرج أو الفم أو اللسان، وفي حالة التهاب الكبد ، قد يظهر البول داكنًا ويكون لون البراز فاتحًا وطباشيريًا.

تشمل الأعراض العامة لبعض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الحمى والضعف وآلام الجسم والعضلات وتضخم الغدد الليمفاوية.

مضاعفات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

قد يعاني الأشخاص المصابون بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي من مضاعفات مثل، ألم في الحوض، مضاعفات الحمل بما في ذلك الإجهاض وولادة جنين ميت والتشوهات الجنينية، العقم، التهاب العين والمفاصل، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية

كيفية التشخيص والعلاج:

يحتاج الأفراد الذين يعانون من السلوك الجنسي عالي الخطورة أو أعراض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إلى فحص متخصص، فقد يكون للعدوى غير المعالجة عواقب وخيمة طويلة الأمد كما أنها تنتقل إلى الآخرين عن طريق ملامسة الجلد في بعض الاحيان.

وتعتبر الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي هي الامتناع عن النشاط الجنسي مع شخص مصاب، مع تجنب ممارسة العلاقة الحميمة مع أكثر من شخص، فإن بعض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي غير قابلة للشفاء مثل فيروس نقص المناعة البشرية والهربس.