محافظ مطروح يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

نصت البرقية على: “فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي”.

كما تضمنت البرقية “فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قرارتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحن نحو التقدم والازدهار، متعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير”.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعددا من الوزراء والمسؤولين بالدولة بهذه الذكرى المباركة.

وكان قد بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في يناير ٢٠٢٢. ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



كما بعث محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة لقداسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، وعددا من المحافظين والوزراء الأقباط.