الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

26 فبراير.. أولى جلسات محاكمة سائق تحرش بفتاة في «ميكروباص» التجمع

تحرش
تحرش

حددت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، جلسة ٢٦ فبراير الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمة سائق؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص التجمع الخامس.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل سائق سيارة ميكروباص.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع الفيديو، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص، بالفحص تبين قيام طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة "ميكروباص"، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محاكمة سائق التجمع الخامس ميكروباص التحرش

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وائل لطفي

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