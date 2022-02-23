الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن صحة 7 مصابين في حادث تصادم بالسويس

حادث
حادث

أمرت النيابة العام في السويس، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص  في عامود إنارة بطريق الملاحة الجديدة ماتسبب في وقوع مصابين من بين الركاب.

أسفر الحادث عن إصابة ٧ أشخاص، ودفع مرفق إسعاف السويس، بخمس سيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.
كان قد تلقى مدير أمن السويس، إخطارًا من نائبه بتصادم سيارة ميكروباص بعامود انارة بطريق الملاحة الجديده أمام مقابر الفرز اتجاه أبراج الصفوة بمحافظة السويس.
ضمت قائمة المصابين كلا من مريم إيهاب هارون 13 عامًا، مقيمة بالملاحة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات بالجسم، فادي جابر بخيت 24 عامًا، مقيم السادات، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد فتحي عبدالفتاح، 25 عامًا، مقيم بالأربعين، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

وأحمد عبدالله حسن، 31 عامًا مقيم بالبحيرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وعلياء علاء جميل، 25 عامًا، مقيم بالسويس، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وجوزيف سمير شوقي، 25 عامًا، مقيم بالسويس، مصاب، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفي السيد عبد المقصود، 25 عامًا مقيم بالسويس، مصاب بجروح متفرقه بالوجه وسحجات وكدمات متفرقفة بالجسم. 

أبراج الصفوة حادث تصادم عامود إنارة مقابر الفرز إسعاف السويس تلقي العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

قوات حرس الحدود تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

بنظام الإعارة.. التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة فى شركة جاسكو بـ 3 محافظات

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

اعترافات شقيقين قتلا شابًا فى منشأة ناصر: «قطّعناه 4 حتت»

الحكومة توافق على تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟