اليابان: التحرك الروسي قد يشجع دولًا أخرى على تحركات مماثلة

أدانت الحكومة اليابانية، اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا ووصفته بأنه خرق لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة اليابانية تعتقد بأنها إذا التزمت الصمت بشأن استخدام روسيا للقوة، فإنها قد تشجع الصين على القيام بالمزيد من الأنشطة.

وتشعر اليابان بوجود أزمة تتمثل في أن القضية قد لا تقتصر على أوروبا وهي تشاهد التواجد البحري المتنامي للصين في بحر شرق الصين ومناطق أخرى.

وتُصِّر اليابان على أنه لا يمكنها قبول أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم بالقوة، وهي تواصل دعوة الصين إلى التحلي بضبط النفس.

وتسعى اليابان إلى الحفاظ على "حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ" مع دول تتشاطر معها قيمًا مثل الديمقراطية.

وقال مصدر حكومي، إنه سيكون هناك تغير مزلزل في المجتمع الدولي إذا فشل العالم في منع روسيا من شن غزو عسكري، مضيفًا أن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قلق؛ لأن مثل هذا العمل قد يؤثر على النظام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

فيما أعلن رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، وتنص عقوبات اليابان على حظر الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليها.

كذلك فرضت طوكيو عقوبات ضد روسيا تتعلق بالديون السيادية وتنص على حظر تداول سندات روسية جديدة في اليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني، إنه في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا، ستنظر طوكيو في اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد روسيا، كما دعت اليابان روسيا إلى العودة إلى تسوية دبلوماسية للوضع حول أوكرانيا.