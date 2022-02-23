الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سيامة شماسا أنجيليا في كنيسة شمال مدغشقر

ارشيفية
ارشيفية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه ببركة صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وبوضع يد المتروبوليت أغناطيوس مطران أنتاناناريفو وشمال مدغشقر تم رسامة الابن أثناسيوس شماسًا إنجيليًا خلال القداس الإلهي في كنيسة القديسة ثيؤدورا في رعية شمال مدغشقر. وبمساعدة كهنة الإبراشية.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الشماس أثناسيوس متزوج وأب لطفل وخريج علوم الكمبيوتر، وبعد القداس الإلهي نظمت الرعية احتفالا، ومائدة غذاء مشتركة لجميع الحضور.

وعلى صعيد آخر، تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول  أسبوع الموتى المؤمنين، بالإضافة إلى تذكار مار أوستاتيوس البطريرك الأنطاكيّ والمعترف، الذي كانَ أسْقُفَ حَلَب وَنُقِلَ الى إنطاكِيَة. إشتَرَكَ في المَجمَع المَسكوني الأوَل وَحارَبَ الآريوسِيين مُدافِعاً عَنِ الايمانِ. إضْطُهِدَ وَأنْزِلَ عن الكُرسي الأنطاكي سَنة 330. ثُمَّ نُفِيَ وماتَ بِالقَداسَةِ في مَنفاه. يَمدَحُه يُوحَنا فَمِ الذَهَب في إحدَى مَواعِظِهِ مُظهِراً إياهُ مِثالاً في الإخلاصِ والثَباتِ في الإيمان. 

بينما تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الأسبوع السابع من زمن السنة، بجانب تذكار إختيار القدّيس بطرس دميان، الأسقف ومعلّم الكنيسة، الذي ولد في مدينة رافينا في إيطاليا عام 1007.

أنهى دراسته وبدأ يعلّم. ثم اعتزل فلجأ الى حياة النسك في دير في افيلانا، حيث اختاره الرهبان رئيسا للدير. فعمل بكل عزم على الرفع من شأن الحياة الرهبانية في ديره وفي سائر أنحاء ايطاليا. وقف في الأيام العصيبة الى جانب الأحبار الرومانيين بكتاباته وبمشاركته في البعثات الى الكنائس. عينه البابا اسطفانوس التاسع كاردينالاً واسقفاً على مدينة اوستيا. توفي عام 1072. وأخذ الشعب يكرمه ويعتبره قديساً فورا بعد وفاته.

ياتي هذا بالإضافة إلى الاحتفال في كنيسة الروم الملكيين ببدء مرفع الجبن، وتذكار القديس تيموثاوس الذي كان في سنبلة، وقالت الكنيسة إنَّ القدّيس تيموثاوس من رهبان القرن الثامن.

أبرشية الروم الأرثوذكس الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس البابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

قوات حرس الحدود تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

بنظام الإعارة.. التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة فى شركة جاسكو بـ 3 محافظات

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

اعترافات شقيقين قتلا شابًا فى منشأة ناصر: «قطّعناه 4 حتت»

الحكومة توافق على تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟