«الكورن فلاك» بـ6020 جنيها.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

واصلت أسعار الأعلاف استقرارها في الأسواق اليوم الأربعاء، مع توافرها للمربين والمنتجين، حيث سجل سعر طن الذرة “أرجنينى” 5520 جنيها، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى” 5520 جنيها، فيما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“ 5320 جنيها.

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي” 895 جنيها، فيما بلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنيني”: 6020 جنيها، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 10500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%-9400 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 9600 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة” 13200 جنيه في حين بلغ سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلي” 12400 جنيه، بينما بلغ صويا هاي فات 43% ”بذرة مستوردة” 12800 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”بذرة محلية” 11200 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% “مستورد” 6100 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران ”محلي” 4600 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد” 15300 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين ”محلى” 14900 جنيه، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة 4200 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد) و4100 جنيه للطن فى شمال سيناء بينما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 350 جنيها.

وبلغ سعر طن أعلاف دواجن بادى 23%-9100 جنيه، بينما بلغ سعر طن أعلاف نامي 21%-9000 جنيه، بينما بلغ سعر طن أعلاف دواجن ناهي 19%- 8900 جنيه، فيما بلغ سعر طن أعلاف دواجن بادي نامي-8250 جنيها، كما سجل سعر طن أعلاف دواجن بياض 18% :7900 جنيه، بينما سجل سعار طن أعلاف بياض 17% : 7750 جنيها، فيما سجل سعر طن أعلاف بياض 16 % : 7550 جنيها.