الرئيس العراقي يعلن إنهاء ملف التعويضات للكويت

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إنهاء ملف التعويضات للكويت. وأوضح في بيان اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع.

وأكد الرئيس العراقي بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، ونطوي فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة.

مجلس الأمن الدولي

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع أنهى بموجبه رسميا تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990”. وجاء هذا القرار بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن "قرر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها “أنجزت مهمتها”.

وأضاف أن المجلس “يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.

وزير الخارجية العراقي

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خروج بغداد من إجراءات الفصل السابع بعد تسديدها كامل مبلغ التعويضات للكويت.

وصرح حسين خلال كلمة العراق في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم: “العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما”.

وأضاف وزير الخارجية العراقي: “اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي”.

وتابع الوزير أن “العراق سدد آخر دفعة وفقا لالتزاماته المالية، ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه”، مشيرا إلى أن “العراق لم يعد مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع”.

وقدم حسين مباركته للشعب والحكومة العراقية على خروج البلاد من إجراءات الفصل السابع.

وبذلك يكون العراق قد سدد 52.38 مليار دولار تعويضا لتداعيات غزوه الكويت.