الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير ومارس 2022

تليفون أرضي
تليفون أرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا لرغبة الملايين من العملاء في سداد الفواتير.

فاتورة التليفون الأرضي

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام ومواعيد سداد الفواتير الربع سنوية وقيمة الغرامة المالية للمتخلفين عن الدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير 2022

خصصت الشركة المصرية للاتصالات we موقعا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاستعلام عن إجمالي قيمة فواتير العملاء ومعرفة المبلغ المراد سداده بالتفصيل، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة we من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • الضغط على زر الإستعلام عن الفواتير.
  • كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة كاملة.
  • تسجيل كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.
  • الضغط على زر الاستعلام الالكتروني.
  • ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده للاشتراك والمكالمات الزائدة.

مواعيد سداد الفواتير الربع سنوية للتليفون الأرضي 2022

تصدر الشركة المصرية للاتصالات we فواتير ربع سنوي للعملاء بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يناير ومارس ويونيو وسبتمبر فيما تعطى مع كل فاتورة مهلة سداد شهرًا كاملًا دون دفع غرامة مالية.

وتمنح أيضاً فرصة للسداد عقب انتهاء المهلة شهرا كاملا يمكن السداد بغرامة مالية بسيطة يعقبها تحويل التليفون الأرضي إلى خدمة الاستقبال فقط لمدة شهر وفي حالة التخلف عن الدفع يتم قطع الخدمة نهائيا عن العميل (تليفون أرضي، هاتف محمول).

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قيمة الغرامات المالية للمتخلفين عن دفع فواتير التليفون الأرضي

سهلت الشركة المصرية للاتصالات إجراءات معرفة المبلغ المراد دفعه وذلك من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير وفي حالة عدم الدفع في المواعيد المحددة يتم تغريم صاحب الخط مبلغ 10 جنيهات أو 2% من إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية إليهما أكبر.

ويمكن الدفع عن طريق ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات وشركات التحصيل فوري وضامن و مصاري، Bee ، باي وغيرها من الشركات المتوفرة في جميع محافظات الجمهورية والتي تتيح للعملاء الدفع دون جهد أو إهدار وقت خاصة للعملاء العاملين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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