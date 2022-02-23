التحفظ على رضيع ملقى في موقف مساكن الرمل للسيارات في بنها

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إيداع رضيع عثرعليه عارٍ الجسد تمامًا وملقى أسفل السيارات بموقف مساكن الرمل، إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الصحة وذلك عقب تلقيه الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى بنها للأطفال التخصصي، وطلبت من الأجهزة الأمنية سرعة تحديد المتهم بالشروع في قتل المولود بإلقائه اسفل السيارات وتعريض حياته للخطر الداهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بالعثور على رضيع ذكر حديث الولادة والحبل السري مربوط وعاري الجسد تمامًا في مدينة بنها محافظة القليوبية.