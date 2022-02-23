حمله ليلية لوقف البناء والتعدى على الأراضى الزراعية بالدلنجات

شن السيد مجدي إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حملة ليلية بالتنسيق مع الشرطة ونائب رئيس المركز والمكتب الفني لرئيس المركز، وذلك من أجل متابعة تنفيذ وقف كافة التعديات على الأراضي الزراعية وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية والإزالة الفورية لأي تعد جديد وإلغاء كافة صور الدعم لكل متعد على الأرض الزراعية.

وأكد المحاسب مجدى إبراهيم رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أنه لا تهاون أو تقاعس مع كل من تسول له نفسه المساس بالرقعة الزراعية، مشيراً إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على يد كل مخالف يتعد بالبناء على الأرض الزراعية.

مصادرة المعدات

وأشار رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أنه خلال حملة ليلية التي تم تنفيذها فجر اليوم الأربعاء تم وقف أعمال حفر لإنشاء قواعد خرسانية بالمدينة على مساحة ألف وخمسين متر وتم التحفظ على معدات الحفر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما أكد المحاسب مجدي إبراهيم رئيس المدينة على استمرار الحملات الموسعة بنطاق المركز، وذلك للتصدي بكل حزم لكافة محاولات استغلال القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم القيام بالإزالة الكاملة لأي مبنى مخالف مع التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة حيال المخالفين.

يأتى ذلك في ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين رقم ٣١ المنعقد بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱۷ بشأن التشديد على منع التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم للمخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية.

مصادرة المعدات

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة، أنه تم التنبيه على جميع المدن سرعة التصدي بكل لكافة صور التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة في القيام بأعمال البناء المخالف وتنفيذ الإزالة فى مهدها.