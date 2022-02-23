أوكرانيا تشيد بالعقوبات المؤلمة المفروضة على روسيا

أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأمريكية "المؤلمة" المفروضة على روسيا ردًا على تصعيدها العسكري ضد جارتها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، قال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعليقا على العقوبات: "إنها محددة للغاية ومؤلمة".

ومضى كوليبا يقول إن الحكومة الأوكرانية "تحيرت" من العقوبات التي فرضتها واشنطن فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية فى دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.

وقال: "لقد تحيرنا لأننا رأينا كيف يُعاقب الجانب الذي يسعى إلى الاعتراف من روسيا، لكننا لم نر كيف تعاقب روسيا، التي منحت اعترافها. لكننا رأينا ذلك اليوم".

وتابع الوزير أيضًا "أنه لا يوجد شيء اسمه غزو بسيط أو وسط أو كبير، الغزو هو غزو".

ومن ناحية أخرى قال بلينكن إن خطة بوتين هي "السيطرة على أوكرانيا وشعبها، وتدمير الديمقراطية في أوكرانيا، التي تقدم تناقضا صارخا مع الاستبداد الذي يقوده، لاستعادة أوكرانيا كجزء من روسيا".

و علي صعيد آخر ، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب أن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "يضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: "نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

وأضاف أن "أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا".

وتابع: "لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأنشطة العسكرية للناتو وزعزعة نظام الرقابة على الأسلحة تحمل مخاطر في طياتها.

وقال بوتين في برقية تهنئة للعسكريين بمناسبة عيد "حماة الوطن" 23 فبراير: "نرى الأوضاع الصعبة على الساحة الدولية، وما تحمل التحديات القائمة في طياتها من مخاطر، ومنها زعزعة نظام الرقابة على الأسلحة والأنشطة العسكرية لحلف الناتو".