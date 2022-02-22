الخميس.. مركز محمود مختار يستضيف معرض الفنان خالد العجيزى «مراحل»

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، يوم الخميس المقبل، معرضًا بعنوان "مراحل" للفنان خالد العجيزي، وذلك في تمام السابعة مساءً بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافى، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.



ويعرض العجيزي مجموعتين من أعماله الفنية يستعرض في إحداهما المراحل التي مر بها منذ ممارسته هواية الرسم حتى التحاقه بكلية الفنون الجميلة، وفي الثانية يعرض بعض الأعمال الجديدة التي نفذها بعد التخرج والتي يظهر من خلالها تأثره بالمدرسة الواقعية الكلاسيكية، لكنه في نفس الوقت يحاول دمج عناصر بعيدة عن الواقع الحقيقي في أغلب اللوحات.



خالد العجيزي من مواليد المنصورة 1997، بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي وعضو بنقابة الفنانين التشكيليين، شارك بالعديد من المعارض الجماعية منها معرض رؤى بمتحف المنصورة القومي 2017، مسابقة الفنون الأولى والثالثة بجامعة بدر، بينالي أوستراكا الدولي 2018، ملتقى البرلس الدولي الخامس 2019، معرض شباب الغد بأكاديمية الفنون 2019، المشاركة في سمبوزيوم الأقصر الدولي للتصوير 2021، وحصل على العديد من الجوائز منها: الجائزة الأولى في مسابقة نوار للرسم 2017، الجائزة التشجيعية في مسابقة الفن الأولى بجامعة بدر 2017، الجائزة الأولى في مسابقة الفن الثالثة في التصوير الزيتي بجامعة بدر BUC 2019، الجائزة الأولى في مهرجان إبداع 8 على مستوى الجامعات المصرية في مجال الرسم 2020، وله مقتنيات فنية بمصر والخارج.

قطاع الفنون التشكيلية تابع لوزارة الثقافة المصرية، ويقوم برعاية الفنون التشكيلية من خلال تنظيم المعارض القومية والدولية والإشراف على المتاحف الفنية والقومية - وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة - بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية كما يقدم القطاع للحياة الفنية والثقافية وللمجتمع عمومًا الكثير من الخدمات والإسهامات المتميزة والتي تنبع من استشعاره وتقديره لمسئوليته باعتباره المؤسسة الرسمية المنوطة برعاية الفنون التشكيلية واحتضان المبدعين في كافة ربوع مصر.