«اللافى» يبحث خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية

اجتمع عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد اللافي استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيسى جامعة طبرق

والتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيسى جامعة طبرق، وفرع الأكاديمية الليبية طبرق، اللذين استعرضا أمامه المشاكل والصعوبات التي يواجهانها، لا سيما مشاريع الجامعة المتعثرة.

وشدد المنفي على ضرورة الاهتمام بالقلاع العلمية، لتساهم في تخريج الكفاءات العلمية التي يعتمد عليها في بناء الوطن، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتم تسخير كافة الإمكانيات التي تؤهلها لأداء المهام الموكلة لهما، في بيئة مناسبة تتماشى مع الجامعات العصرية.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على مشاركة جامعة طبرق، وفرع الأكاديمية الليبية في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، للتعريف به من خلال النخب العلمية التي يضمانها، باعتبار المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا، وأهم عوامل أمنها واستقرارها.

المنفي يلتقي السيسي

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية - الأوروبية ببلجيكا.

وتم في الاجتماع التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار مصر وأمنها.

كما ناقش الاجتماع استمرار العمل المشترك، لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأشاد المنفي بدور مصر في إعادة الاستقرار في ليبيا من خلال تواصلها مع كل الأطراف السياسية، لتقريب وجهات النظر وصولًا لتحقيق الاستحقاق الانتخابي.