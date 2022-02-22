هيئة الدواء: انتهاء الدورة التدريبية حول تقييم أنظمة إغلاق العبوات للمستحضرات الصيدلية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بتقييم أنظمة إغلاق العبوات للمستحضرات الصيدلية المختلفة وفقًا لمتطلبات FDA، EMA، WHO، وأحدث الدساتير العالمية لضمان تقديم ملف CTD بنجاح.

وأوضحت هيئة الدواء أن البرنامج الذي استمر على مدار يومي الأحد والاثنين ٢٠ و٢١ فبراير الجاري تستهدف ممثلي الشركات المصرية.

وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي في ضوء حرص الهيئة على تقديم الدعم المستمر للشركات لتوطين صناعة الدواء في مصر ومواكبة التطورات العالمية الحديثة بما يضمن جودة وفاعلية الدواء المصري.