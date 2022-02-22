حبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا

أصدرت جهات التحقيق المختصة، الثلاثاء، قرارًا بحبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالقضية، وهم كل من:"م. ي"، و"أ. ع"، و"أ. م"، و"أ. إ"، و"ه. د"، بالقضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما يواجه المتهمون بالقضية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.