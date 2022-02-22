التحقيق مع عامل فى شبرا الخيمة صادر ضده حكم بالمؤبد

تباشر النيابة العامة بشبرا الخيمة التحقيق مع عامل صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لاتجاره بالمواد المخدرة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عامل صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه من محكمة جنايات شبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاوني المباحث بالقسم من ضبط "حسن.أ.خ"، عامل، 31 سنة، مقيم المنشية الجديدة دائرة القسم، صادر ضده حكم غيابيا بالقضية رقم 1198 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 225 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.