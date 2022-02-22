ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح نارى بقليوب

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز شرطة قليوب سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسرقة وبلطجة" وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة "البانجو والشادو" تزن حوالى كيلو جرام بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، وتحريز السلاح المضبوط والذخائر.

البداية كانت تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش،٠ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ن ع م"، 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسلاح وسرقة"، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة 750 جرام بانجو، و300 جرام من مخدر الشادو، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.