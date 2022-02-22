بعد الحكم عليه اليوم.. القصة الكاملة لتحرش شادي خلف بالفتيات

تصدر اسم الفنان شادي خلف بحث جوجل، بعد قرار المحكمة اليوم بإصدار حكمها عليه بالسجن لمدة ٣ سنوات بعد تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل يمتلكها.

القصة الكاملة لتحرش شادي خلف بالفتيات

بداية القصة:

في عام ٢٠٢١، قرر عدد من الفتيات نشر وقائع تحرش الفنان شادي خلف بهن من خلال نشر شهادتهن على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، داخل ستوديو ذات للتدريب وورش التمثيل المملوك له.

شهادات الفتيات:

قامت فتاة من المعتدى عليهن على الفيسبوك: «النجم حريص إنه يخلي المكان مريح لينا علشان نعرف نعبر عن نفسنا ونحكي حاجات شخصية بس للأسف كان بيستخدم ده لمصلحته عشان يتحرش بالبنات».

لتقوم بعد ذلك 7 فتيات بالكتابة عن وقائع تحرش ومحاولات اغتصاب، عند ذهابهن للتدريب في ورشته.

تفاصيل القبض على شادي خلف



تم القبض على شادي خلف بتهمة التحرش ومحاولة اغتصاب ٧ فتيات، وتم جمع الأدلة وشهادات الشهود، ثم تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت الاتهامات بالأدلة عليه.

دفاع شادي الخلف

قال دفاع شادي خلف ان إحدى الضحايا كانت سكراني وقت الواقعة وان الهدف من اتهام موكله هو إثارة البلبلة وقال: «عاوزين يعملوا فيلم كبير».

وطالب ببراءة موكله مدافعا عنه ببطلان أمر القبض عليه وتناقض أقوال الضحايا، بالإضافة لكيدية الاتهام بعدما شكرته المجني عليهن على فيسبوك بعد التدريب وانه قام بتوصيل إحداهن بعد تحرشه بها كما أدلت في التحقيقات.

حكم المحكمة اليوم

حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم ٢٢ فبراير المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بالحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على الفنان شادي خلف، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل.