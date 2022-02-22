السجن المشدد 3 سنوات للممثل شادى خلف لإدانته بهتك عرض 7 فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات للممثل شادي خلف لإدانته بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها «س. م. ع»، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له، ‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ا»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ع»، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها ‫وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن» بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولًا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫بالإضافة إلى ذلك هتك عرض المجني عليها «هـ. ط»، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له، ‫وأيضًا هتك عرض المجني عليها «هـ. خ»، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش