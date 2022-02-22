الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات محاولة ذبح حلاق بالهرم

ذبح حلاق بالهرم
ذبح حلاق بالهرم

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات إصابة حلاق بسلاح أبيض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بسلاح أبيض بأحد شوارع منطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب "حلاق" تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإسعافه، وجاري الاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وبيان تعرض المجني عليه لاعتداء من شخص آخر من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة إصابة حلاق بسلاح أبيض

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