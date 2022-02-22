رحلة الفنان شادي خلف من «حليب الخير» لهتك عرض فتيات والسجن 3 سنوات

منذ أن خرج على شاشات التلفزيون وهو يجسد الشخصيات التي توضح مدى طيبته وتمسكه بالعادات والتقاليد، فجسد شخصية دينية في فيلم «الثلاثة يشتغلونها» ولكن سرعان ما ظهر على حقيقته في الفيلم الذي عرض عام 2010، بإعلان «حليب الخير» وأنه كان مجرد مستغل لا أكثر، وهذا ما كشفته التحقيقات عن الفنان شادي خلف، حتى صدر حكم ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات، في يونيو الماضي، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

القصة الكاملة لاتهام شادي خلف بهتك عرض فتيات

في شهر يونيو الماضي، بدأت الحكاية عندما خرج الفنان الشاب عبد الرحمن مجدي -عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام، ونشر شهادات لفتيات ذهبن إلى ستوديو ذات للتدريب على التمثيل، لكن تعرضن للتحرش وهتك العرض من خلال شادي خلف (بحسب ما ورد في الشهادات المنشورة).

في المنشور الأول (بتاريخ 25 يونيو الماضي) شارك عبد الرحمن مجدي صور لكتابات من فتيات يكشف وقائع تحرش وهتك عرض متعددة من شادي خلف، وعلق الأول على هذه الشهادات قائلًا: "ودي شهادات بعض البنات اللي اتعرضت لده ولسة في اكتر وهايتكلموا قريب.. انا بدعمك #كله_هيتعرف".

تلقى عبد الرحمن مجدي شهادات من فتيات أخريات، ونشر شهادتهن في منشورين إضافيين، بتاريخ 26 و27 يونيو تباعًا، واكتفى عبد الرحمن مجدي بنشر الأحرف الأولى من اسم شادي خلف، إذ كتب: "شهادات بعض ضحايا مدرب التمثيل ش.خ #كله_هيتعرف".

أحالت جهات التحقيق المختصة الفنان شادي نبيل سليمان خلف، 43 عاماً، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل "ذات" المملوكة له.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يقوم بالتدريس فيها.

أنكر الممثل شادي خلف، صاحب الـ 44 عاما من عمره، والمتهم بهتك عرض 7 فتيات جميع الاتهامات الموجهة إليه أمام النيابة العامة قائلا " أنا ممثل وعندي استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه استوديو ذات، وهو مملوك لي أنا ووالدتي أميرة حسن، ومسجل بالسجل التجاري.

طالب المحامي بالتصريح بتفريغ كاميرات قسم مصر الجديدة عن يوم 4 يوليو من الساعة 12 ونص صباحا لإثبات ضبط المتهم دون وجه حق واستدعاء المجني عليها الثانية منة الله محسن لسؤالها وسماع أقوالها أمام المحكمة لأنها قالت في التحقيقات إنها أصيبت بالعصب السابع وهو ما يتنافى مع استفساره من الأطباء عن أن الواقعة التي تتسبب في الإصابة ومناقشتها.

وأوضح خلال مرافعته أن الفتيات السبعة قمن بتدبير تمثيلية ضد موكله من أجل التريند والشهرة، لذا قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الفنان شادي نبيل خلف، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.