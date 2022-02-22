الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحت رعاية رئيس الوزراء.. «الوطنية للصحافة» تنظم «صناعة بلدنا» يوليو المقبل

عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي

كشفت الهيئة الوطنية للصحافة، عن أول معارضها المتخصصة تحت عنوان "صناعة بلدنا" والذي يجمع كبرى القطاعات الإنتاجية والصناعية بمصر تحت سقف واحد، ويعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية الصحفية ويستمر 3 أيام في الفترة من 3إلى 5 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، إن المعرض سيعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلته قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الشوربجي: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضرية والمتابعة اليومية ومختلف الترتيبات والاستعدادات حتى يأتي المعرض متكاملا ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية يكون بمثابة نقلة نوعية في المعارض تحقق الأهداف الاستراتيجية والوطنية."

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة اليوم بحضور دكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا، عضوي الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعدد من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية.

حيث تم توقيع بروتوكول بين الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث هو الأول من نوعه الذي يحقق تضافر المؤسسات الصحفية القومية الثلاث، تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة على هدف واحد وفي مشروع موحد يؤكد الدور الحقيقي والمنوط من تلك المؤسسات في دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإصلاح والتنمية والتصدي لكل ما يهدد استقرارها ومساندة كل ما يحقق مصلحة مصر وينتصر للأهداف الوطنية. 

السيسي رئيس الوزراء مؤتمر صحفي عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد المحسن سلامة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

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