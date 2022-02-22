ضبط سائق وضع لافتة مسيئة داخل ميكروباص في بورسعيد

وضع سائق سيارة ميكروباص بمحافظة بورسعيد، لافتة مسيئة تحمل عبارة "مسيلي على أفخادك"، وذلك داخل صالون السيارة في المكان الذي يجلس فيه الركاب خلال رحلة التوصيل.

لافتة داخل ميكروباص تثير غضب أهالي بورسعيد

أثارت اللافته غضب أهالي محافظة بورسعيد باعتبارها تخدش الحياء العام للمواطنين، فأقدمت فتاة علي تصوير اللافته ونشرها علي أحد المجموعات العامة في بوست شهد الاف التعليقات والمشاركات.

وطالب الأهالي الأجهزة الأمنية ببورسعيد بسرعة ضبط السائق ومعاقبته علي اللافته الخادشة لحياء الركاب، واكدوا في منشورات عبر الصفحات الشخصية أنه تسبب قاصدًا خدش حياء الركاب خاصة الفتيات والسيدات.

ضبط السائق

وكشف مصدر أمني رفيع المستوي بمديرية أمن بورسعيد، أن ضباط مباحث المرور تمكنوا من ضبط السيارة استجابة لنداء الأهالي، وجري التحفظ علي السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق، والتي قد تصل إلي ايقاف رخصة السيارة والقيادة لمدة 6 أشهر.

وأكد المصدر أنه بالرغم من ضبط السائق إلا أن أقسام الشرطة لم تتلقي بلاغات من المواطنين رسميًا بتضررهم من اللافته، معلقًا: كان علي الفتاة التي قامت بالتصوير والنشر أن تحرر محضرًا رسميًا حتي يتسني للجهات المعنية عرض السائق علي النيابة العامة .

وعقب تداول أخبار ضبط السيارة الميكروباص والسائق، أشاد أهالي بورسعيد بسرعة تحرك الجهات المعنية واستجابتها للأهالي، مؤكدين أن الشرطة المصرية ستظل الحصن ضد كل محاولات الخروج عن القانون.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار العمل فى تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق حى العرب تماشيا مع الطفرة التنموية والخدمية التى يشهدها حى العرب وكافة أحياء المحافظة ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأشار المحافظ إلى وصول العمل فى رصف وتطوير الشارع لمراحل متقدمة، وذلك للحفاظ على عدم تكدس السيارات والازدحام فى أوقات النهار .

وأوضح محافظ بورسعيد أن العمل فى تطوير المنطقة المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد يتم على أعلى مستوى لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاذدحام نظرا لما تشهده هذه المنطقة من إقبال كبير للمواطنين وباعتبارها من المحاور الرئيسية فى منتصف المحافظة ، لافتا أنه يتم إعادة رصف هذه الشوارع والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة الإضاءة وأنه جارى الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق للجدول الزمنى المحدد .