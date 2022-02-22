صلاح فضل يرفض فتح باب الترشح لقيادات مجمع اللغة العربية

أصدر الدكتور صلاح فضل، القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، بيانًا حول اجتماع مجلس المجمع والذي انعقد بتاريخ أمس 21 فبراير الجاري.

وقال الدكتور صلاح فضل، في بيانه والذي نشر على الصفحة الرئيسية لمجمع اللغة العربية: “يعلن أ. د. صلاح فضل رفضه لما تمخض عنه اجتماع مجلس المجمع بالأمس في 21 فبراير 2022م من فتح باب الترشح لقيادات المجمع”.

وعدد صلاح فضل الأسباب قائلًا: "إن ذلك لم يكن مدرجًا في جدول الأعمال، وأقحم عليه دون اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعديل جدول الأعمال؛ وبالتالي فكل المناقشات التي حدثت بعدها باطلة.

2) أن موقع القائم بعمل رئيس المجمع ليس شاغرًا حتى يفتح باب الترشح له، ولكنه مشغول بنص القرار الوزاري الذي يقضي بذلك حتى اتخاذ الإجراءات القانونية، وليس مجلس المجمع هو المنوط به اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن مجلس النواب الذي شرع بالفعل في تعديل بعض مواد قانون المجمع ولم يستكمل إجراءاته بعد.

3) أن هذا المنصب ذاته ما زال موضع نزاع في قضية منظورة أمام مجلس الدولة ولم يتخذ فيها حكمًا نهائيًا حتى الآن، بل أحيل إلى هيئة المفوضين، ولا يجوز استباق هذا الحكم، وفتح باب الترشح للمنصب الذي ليس شاغرًا.

4) نبهت السادة الزملاء أعضاء المجمع ضرورة استشارة السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي الذي يتبعه المجمع قبل اتخاذ هذا الإجراء من فتح باب الترشح لأي منصب في المجمع؛ فلم يلتفتوا لذلك، مع أنه من الضروري بحكم تبعية المجمع للوزارة ألا ينفرد المجلس بأي قرار من هذا النوع دون أخذ موافقة السيد الوزير المختص؛ فالمجمع ليس منفصلًا عن الجهات الإدارية التابعة للدولة.

وبناء على كل ذلك فالإجراءات التي تمت في جلسة الأمس باطلة، والتصويت العشوائي الذي حدث علنًا ودون إذن مسبق من الوزارة يعتبر باطلًا أيضًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

ونظل في انتظار تعليمات وزارة التعليم العالي بخصوص هذا الأمر، ويظل الموقف كما هو، وتعتبر الإجراءات التي اتخذت من قبيل تحديد فتح باب الترشح وإجراء الانتخاب دون سند قانوني صحيح- تعتبر باطلة".