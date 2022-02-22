الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الصلح خير.. إخلاء سبيل شخص تعدى على جاره بالضرب

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل شخص تعدى بالضرب على جاره في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التجمع، بعد إتمام التصالح بينهم وتنازل المجني عليه عن المحضر. 

وكانت قد كشفت  التحقيقات الأولية بأن المتهم «وائل م.» موظف بشركة، قام بالتعدي على جاره بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما، وأقر المتهم بأن المجني عليه دائم التعدى على أطفاله ومنعهم من اللهو بمدخل العقار.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، من شخص يتهم جاره بالتعدي عليه بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم ولهو الأطفال وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

القاهرة الجديدة قسم شرطة خلافات تحقيقات مشاجرة

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