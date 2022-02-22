الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تأييد كبير من النواب لإعادة «الضريبة على الدخل» للجنة الخطة والموازنة

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

لاقى اقتراح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإعادة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية إلى لجنة الخطة والموازنة، تأييدا كبيرا وسط تصفيق من النواب، في أعقاب رفض عدد كبير من النواب مشروع التعديل من حيث المبدأ، لما أبدوه من ملاحظات وتحفظات.

كان عدد من نواب البرلمان أبدوا ملاحظات ورفض لمشروع القانون المعروض في حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

من جانب آخر، فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

كما تضمنت المادة حكماً، مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية، تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني، مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنه.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة النواب التصرفات العقارية الضريبة على الدخل لجنة الخطة والموازنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

رئيس تحرير «النهار» الكويتية: الرئيس السيسى بانى مصر الحديثة وباعث مجدها

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

برلمانى لوزير المالية: 300 مليار ضرائب على الأكل والشرب.. ارحموا الغلابة

وزير المالية معاتبًا النواب بسبب «الحس السياسى»: أنا بتقى ربنا وسيبت جامعتى عشان وطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

أم كلثوم تغني "أغدا ألقاك" في الاجتماع السري لجمعية أشرف عشماوي

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة وزير إسرائيلى احتجاجًا على عدم تكليفه بـ«الاستخبارات»

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية