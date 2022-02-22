حبس تاجر بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الغربية

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الماشية بالغربية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 3 مواطنين، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة السنطة، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشي مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها تاجر مواشٍ، مقيم بدائرة قسم شرطة السنطة بالغربية، حيث قام المتهم بممارسة نشاط احتيالي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين تجاوزت (1,150,000) جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.