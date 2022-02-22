حبس متهم حاول سرقة قرط ذهب من طفلة بمساعدة سيدتين فى الدقهلية

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم لشروعه في سرقة قرط ذهب من تلميذة بالصف الثالث الابتدائي بمساعدة سيدتين.

وألقى أهالي قرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، القبض على شخص أثناء محاولته بمساعدة سيدتين استدراج طفلة لسرقة قرطها الذهبي وبعد استغاثتها تم ضبطه ولاذت السيدتان بالفرار.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من محمود.ر. (42 سنة- مؤذن بمسجد)، مقيم بذات القرية بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط "ال.إ.أ" (22 سنة- سائق توكتوك)، مقيم بقرية الجلايلة التابعة لمركز السنبلاوين، حال محاولته سرقة قرط ذهبي من أذن ابنة شقيقه البالغة من العمر 9 سنوات طالبة بالصف الثالث الابتدائي، أثناء تواجدها بالشارع أمام المنزل وبرفقته سيدتان، حيث حاولا استدراجها لكنه حاول الفرار حال استغاثة الطفلة وتابع أنه تمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه والتوك توك قيادته بدون لوحات معدنية، ولاذت السيدتان بالفرار.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع السيدتين المشار إليهما، وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية السيدتين وتبين أنهما كل ص.م.ش (35 سنة-ربة منزل)، مقيمة حي البستان بندر السنبلاوين، وعبير.ال.ال (29 سنة-ربة منزل)، مقيمة حي البستان بندر السنبلاوين.