الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم حاول سرقة قرط ذهب من طفلة بمساعدة سيدتين فى الدقهلية

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم لشروعه في سرقة  قرط ذهب من تلميذة بالصف الثالث الابتدائي بمساعدة سيدتين.

وألقى أهالي قرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، القبض على شخص أثناء محاولته بمساعدة سيدتين استدراج طفلة لسرقة قرطها الذهبي وبعد استغاثتها تم ضبطه ولاذت السيدتان بالفرار.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من محمود.ر. (42 سنة- مؤذن بمسجد)، مقيم بذات القرية بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط "ال.إ.أ" (22 سنة- سائق توكتوك)، مقيم بقرية الجلايلة التابعة لمركز السنبلاوين، حال محاولته سرقة قرط ذهبي من أذن ابنة شقيقه البالغة من العمر 9 سنوات طالبة بالصف الثالث الابتدائي، أثناء تواجدها بالشارع أمام المنزل وبرفقته سيدتان، حيث حاولا استدراجها لكنه حاول الفرار حال استغاثة الطفلة وتابع أنه تمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه والتوك توك قيادته بدون لوحات معدنية، ولاذت السيدتان بالفرار.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع السيدتين المشار إليهما، وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية السيدتين وتبين أنهما كل ص.م.ش (35 سنة-ربة منزل)، مقيمة حي البستان بندر السنبلاوين، وعبير.ال.ال (29 سنة-ربة منزل)، مقيمة حي البستان بندر السنبلاوين.

نيابة مركز تمي الأمديد الدقهلية تلميذة سرقة قرط ذهبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

رئيس تحرير «النهار» الكويتية: الرئيس السيسى بانى مصر الحديثة وباعث مجدها

وزير المالية معاتبًا النواب بسبب «الحس السياسى»: أنا بتقى ربنا وسيبت جامعتى عشان وطنى

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

برلمانى لوزير المالية: 300 مليار ضرائب على الأكل والشرب.. ارحموا الغلابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

أم كلثوم تغني "أغدا ألقاك" في الاجتماع السري لجمعية أشرف عشماوي

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة وزير إسرائيلى احتجاجًا على عدم تكليفه بـ«الاستخبارات»

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية