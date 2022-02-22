الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يشوّه وجه طالب بـ«ميّة نار»: «عورني في وشي»

جريدة الدستور

أصيب طالب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة، إثر قيام نقاش بسكب مياه نار عليه انتقاماً منه بسبب خلافات سابقة في محافظة الشرقية.

تلقى شرطة النجدة  إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول «شعيب. إل. م» (17عاماً- طالب بالتعليم الثانوي التجاري) مقيم دائرة مركز ديرب، مصاباً بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة وتم تحويله لمستشفى ههيا للحروق.

وبالفحص تبين قيام «أحمد. م» (17 عاماً- نقاش) بارتكاب الواقعة وسكب مياه نار على وجه المتهم أثناء تواجده بكافيه، على إثر خلافات بينهما منذ 7 أشهر قام على اثرها المجني عليه بإصابة المتهم في وجهه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما سببها معاكسة فتاة.

وبعد إجراء المتهم جراحة تجميل بالوجه قرر الانتقام من الطالب، وما أن شاهده جالساً بكافيه قام بسكب مياه نار عليه وفر هارباً.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم من ضبط المتهم ويعمل نقاش وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3506 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022.

طالب الشرقية حروق مياة نار نقاش

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