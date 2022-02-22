«التعليم» تعلن رابطا لتحميل وتصفح منهج الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون مع مؤسسة Discovery Education ليتمكن الطلاب من تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي، من خلال الدخول على موقع بنك المعرفة المصري.

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وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بضرورة تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، في جميع المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

ونصت التعليمات على منع الضرب والعقاب البدني والنفسي للطلاب بجميع المدارس، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنع التدخين في المدارس، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع وضع علامة (ممنوع التدخين) في مكان بارز بالمنشآت التعليمية أو الجهات التابعة لها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية والادارات التعليمية، بضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب .

كما شددت وزارة التربية والتعليم، علي تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة.