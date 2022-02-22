الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التعليم» ردا على استفسارات المعلمين: تسكين 154 معلما مساعدا إلى معلم

رضا حجازي
رضا حجازي

رد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على تساؤلات المعلمين بشأن تثبيت المعلم المساعد، بعد كثرة التساؤلات على "جروبات" المعلمين خلال الساعات الماضية وذلك بعد قرار الترقيات الجديد.

وقال  نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، نعم تم تسكين 154 معلما مساعدا إلى معلم.

 وأضاف "حجازي" خلال تصريحاته أن ذلك تم  بالقرار الوزاري رقم 12 بتاريخ 2022/2/14.
 وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، قد أعلنت فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل "التسكين" إلى وظائف المعلمين على موقع بيانات كادر المعلم http://academy.emis.gov.eg/academy/?fbclid=IwAR3PMJ857Z2ywqz95b9iCek1Gs79aCLLc1WvubumccEhXL8lsrTeqZS7eZI
ويبدأ التقديم اعتبارا من 9 يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022.
وحددت الأكاديمية الفئات المسموح لها الترشح لتدريبات النقل وجاءت كالآتي:
_ الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين لم يسبق لهم النقل "التسكين".
_ الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين أمضى كل منهم سنتين على الأقل في تعيينه "حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2019 وما قبلها، على أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية.
ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين بضرورة مراعاة أن يكون المتقدم على رأس العمل ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة.
 

ماضي الدستور اكاديمية التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم أمل مصر والعالم

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