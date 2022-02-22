انتظام في حركة سير السيارات بوسط القاهرة وكورنيش النيل وعلى «الدائري والزراعي»

شهدت الشوارع و الطرق الرئيسية ، اليوم الثلاثاء، في محافظتي القاهرة والجيزة انتظام حركة المرور، وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة سير السيارات بالتزامن مع الذروة الصباحية لتنقلات المواطنين.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي، وشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، سيولة مرورية، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطي وطريق العين السخنة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.