تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



ففي الإمارات، ‌‎أعلنت وزارة الصحة تسجيل 651 إصابة جديدة بإجمالي 875 ألفا و258 حالة، وحالتي وفاة جديدتين بإجمالي 2296 حالة، وتماثل 2640 حالة للشفاء بإجمالي 821 ألفا و21 حالة.



وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 1052 إصابة جديدة، وحالتي وفاة جديدتين، وتعافي 2036 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 740 ألفا و396 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و986 حالة، والشفاء إلى 713 ألفا و592 حالة.



وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 حالة وفاة وإصابة 2371 حالة، و5 آلاف و303 حالات تعافٍ، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 93.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و904 إصابات، وتعافي 5 آلاف و754 حالة ليصل الإجمالي إلى 455 ألفا و189 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات 1437 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2074 إصابة جديدة، و18 وفاة، وتماثل 3 آلاف و815 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و293 ألفا و244 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و876 حالة، والشفاء إلى مليونين و224 ألفا و520 حالة.



وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2307 إصابات جديدة، و10 وفيات، وتعافى 4 آلاف و813 شخصا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 486 ألفًا و752 حالة، والشفاء إلى 444 ألفًا و606 حالات، والوفيات إلى 6 آلاف و201 حالة.



وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية في بيان مساء الإثنين أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة شفاء فيما توفي مصاب واحد .



وأوضحت الوزارة أنه وفقا للإحصاءات الجديدة فقد ارتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 58616، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 57540، بينهما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 977 شخصا.



وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و159 ألفا و157 حالة.