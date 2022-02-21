الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«استقالات جماعية» تزلزل اتحاد الناشرين.. وسعيد عبده يكشف الأسباب

سعيد عبده
سعيد عبده

كشف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين أسباب استقالة أحمد رشاد وفادى جريس والدكتور أحمد محمد إبراهيم أعضاء هيئة المكتب بعد اختيار رئيس ووكيل الاتحاد.

وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين إن الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو المجلس استقال قبل انعقاد اجتماع إعلان تشكيل هيئة المكتب بيومين دون أسباب، أما بالنسبة لاستقالة أحمد رشاد وفادي جريس فهذا بسبب فرق الأصوات التي حصلا عليها من هيئة المكتب عند التصويت على أمانة الصندوق والأمين العام؛ حيث حصل إحدهما على 6 أصوات، وحصل الثاني على 5، ورغم أن فارق الأصوات بينهما صوتا واحداً إلا أنهما تقدما باستقالتهما.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الدستور»: «يجب على عضو اتحاد الناشرين المصريين طالما ارتضى بالعمل العام أن يرضى بديمقراطية التصويت؛ وإلا سيكون هناك سبباً آخر شخصياً وراء مشاركته».

وأصدر اتحاد الناشرين المصريين منذ قليل بيانا حول نتائج الجلسة التي انعقدت منذ قليل بمقره لتشكيل هيئة المكتب في حضور 11 عضوا من مجلس الإدارة.

وجاء في البيان: «حضر الجلسة سعيد عبده رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد وعبد المنعم كامل وكيلا للاتحاد وترشح لمنصب الأمين العام وأسامة شتات وأحمد رشاد، وحصل أسامة شتات على 6 أصوات وأحمد رشاد على 5 أصوات، وبالتالي فاز بمنصب الأمين العام أسامة شتات، كما ترشح على منصب أمين صندوق الاتحاد ممدوح علي وفادي جريس وحصل ممدوح علي على 6 أصوات وفادي جريس على 5 أصوات، وبالتالي فاز بمنصب أمين الصندوق ممدوح علي وبذلك أسفر تشكيل هيئة المكتب من خلال الاقتراع السري بتمام النزاهة والشفافية».

وأسفر الاجتماع عن تجديد الثقة في سعيد عبده رئيس مجلس دار المعارف رئيسا للاتحاد، ووكيل الاتحاد عبد المنعم كامل، والأمين العام أسامة شتات، أمين الصندوق وممدوح علي، إلا أن الجميع فوجئ بقيام الزميلين ا. أحمد رشاد ا. فادي جريس، والدكتور احمد محمد ابراهيم بتقديم استقالتهما من المجلس.

وتابع البيان: «كما قرر المجلس إرجاء تشكيل اللجان النوعية لأقرب جلسة قادمة لمجلس إدارة الاتحاد، كما أن الاستقالة التي تقدم بها عددا من أعضاء مجلس الإدارة لعدم حصولهم على مناصب محددة داخل الاتحاد لن تؤثر على دور الاتحاد في تقديم خدماته لأعضاء الجمعية العمومية بما يحقق أهداف الاتحاد ورسالته في خدمه أعضاء الاتحاد».

اتحاد الناشرين المصريين الناشر سعيد عبده أحمد رشاد فادى جريس احمد محمد إبراهيم

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