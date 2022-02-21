حبس سيدتين بتهمة الإتجار في المخدرات بالخصوص

قررت نيابة الخانكة اليوم الاثنين، حجز سيدتين 24 ساعة، على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها في منطقة الخصوص، وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية قيام سيدتين بحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها في منطقة الخصوص والكسب غير المشروع منها، وأقروا أمام جهات التحقيق بقسم شرطة الخصوص بحيازة المضبوطات.

بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة الخصوص تفيد بقيام سيدتين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم بقصد التربح والكسب الغير مشروع منها بإجراء التحريات الأمنية الخاصة تم تحديد المتهمتان بحوزتهن كمية من المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.