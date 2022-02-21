الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جرعة معززة من لقاحات كورونا للأشخاص الأكثر ضعفًا فى بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

تقرر إعطاء جرعة معززة أخرى من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» للأشخاص الأكثر ضعفا في بريطانيا هذا الربيع لتعزيز حمايتهم، فيما تستعد البلاد لإلغاء كافة القيود المرتبطة بالجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
 

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم إعطاء الجرعة للكبار البالغ عمرهم 75 عاما فأكثر وللمقيمين في دور الرعاية ولأولئك الذين يبلغ عمرهم أكثر من 12 عاما ومناعتهم ضعيفة ومعرضين للإصابة بالأعراض الحادة لكوفيد.
 

وسينصح بتلقي الجرعة بعد مرور حوالي ستة أسابيع من تلقي جرعة سابقة، وهي تعتبر بمثابة جسر قبل بدء حملة تطعيم تنشيطية محتملة هذا الخريف. 

تأتي الخطوة قبل ساعات فقط من الوقت المقرر فيه أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنهاء قيود الجائحة في انجلترا، وبعد يوم من إصابة الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما/ بفيروس كورونا.
 

وبذلك تنضم المملكة المتحدة الآن لقائمة قصيرة نسبيا من الدول التي بدأت في القيام بحملة تطعيم تنشيطية أخرى.

فقد قامت إسرائيل الشهر الماضي بإعطاء جرعة رابعة لجميع الأشخاص البالغين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

إسرائيل رئيس الوزراء البريطاني تطعيم كورونا كوفيد

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وائل لطفي

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