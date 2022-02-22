الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من الخيزران للجوت.. مواد مستدامة لتزيين منزلك

مواد مستدامة
مواد مستدامة

إذا أردت تزيين منزلك بمواد مستدامة، يجب عليك إنفاق المزيد قليلاً وشراء منتجات ذات جودة عالية بكميات أقل، قد يظل بعضها في منزلك لسنوات، فيما يلي مواد طبيعية ومستدامة يمكنك تشكيلها في هيئة قطعة أثاث أو إكسسوار زخرفي.

5 مواد مستدامة لتزيين منزلك:

الخيزران- الفراش ناعم

الخيزران وهو مادة متعددة الاستخدامات، يمكن استخدامه للأثاث بالتأكيد، لكن الألياف تستخدم أيضًا للمنسوجات، ويمكن أن تنتج أنعم أنواع الفراش التي ستجدها في السوق، مع معدل نمو مرتفع (يمكن أن تنمو السيقان الجديدة في أقل من ثلاث سنوات)، لا يتطلب الخيزران مبيدات حشرية لتزدهر أو تعيد زرعها، مما يجعلها موردًا طبيعيًا سريعًا ومتجددًا.

البلاستيك المعاد تدويره 

العيش في عالم يهيمن عليه البلاستيك ليس من المستغرب أن يقوم العديد من مصممي الديكور الداخلي بإعادة تدوير المواد لصنع أدوات منزلية رائعة، وكذلك  بعض حلول الإضاءة تستخدم البلاستيك المعاد تدويره.

منسوجات طبيعية 

اجعل الأقمشة القطنية خيارًا جيدًا للمنسوجات المنزلية، ليس فقط لاستدامتها،  كما أن النسيج يلبي المعايير البيئية والأخلاقية.

الجوت- لتزيين الجدران وسلال النفايات

هذه الألياف الطبيعية هي أيضًا ألياف سريعة التجديد بمظهرها الدافئ  يمكن أن يضيف إحساسًا دافئًا، ويمكن استخدامه على شكل سجادة أو سلة أو ديكور حائط، يمكن أيضا الحصول على مجموعة جميلة من المعلقات الجدارية المصنوعة يدويًا من الجوت.

دهان لا يحتوي على المركبات العضوية 

الرائحة القوية التي ينضح بها الطلاء ناتجة عن مواد كيميائية ضارة تسمى المركبات العضوية المتطايرة، في هذه الأيام تم الكشف عن خيارات طبيعية مثل الدهانات القائمة على الماء هذا يجعل الطلاء غير سام، لذلك لا يشكل تهديدًا باعتباره نفايات خطرة، وهو أفضل للبيئة وكذلك لك ولعائلتك.

منزل مواد مستدامة دهانات ماء كتان منسوجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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