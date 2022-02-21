الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 49 حالة تعد على أراضي الزراعية بقرية دندرة في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية دندرة، بقيادة خالد بهيج نائب رئيس مجلس المدينة، في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية لحملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وإزالة التعدي على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح "بهيج"، أن الحملة قد أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية قد صدرت لهم قرارات إزالة، علاوة عن تنفيذ 42 إزالة فورية في المهد عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بمساحة 6668 متر تقريبًا.

وتابع، أن الحملة جاءت ضمن المرحلة الثانية للموجة 19 لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا، ومديرية الزراعة بقنا، والجهات المعنية.

وجرى التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على ما تم إسترداده من أراضى الدولة.

وكانت قد عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم، 18 منشأة آيلة للسقوط بنجع السائح بمنطقة البياضية التابعة لقروي الجبلاو، وإصدرت 15 قرار إزالة للمنشأة شديدة الخطورة، و3 قرارات ترميم للمنشأة الأقل خطورة، إتخاذت كافة الإجراءات القانونية وفقاً للقانون حفاظاً على سلامة المواطنين وتفادي وقوع أي حوادث.

محافظ حملات محمد قرية قرار إزالة أراضي عبد الفتاح السيسي

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