الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. ضحى عاصى تناقش «صباح 19 اغسطس» بالنيل الثقافية

ضحى عاصي
ضحى عاصي

يستضيف الإعلامي خالد منصور الروائية والنائبة ضحى عاصي لمناقشة أحدث رواياتها "صباح 19 أغسطس"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في الرابعة والنصف مساء الأربعاء 23 فبراير 2022 على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس.

وذكر الناقد د.صلاح السروي:"في رواية «صباح 19 أغسطس»، نحن أمام عالمين متجاورين يحدث فيهما انهيار الأول وهو قيام الانقلاب العسكري في روسيا على جورباتشوف، وانهيار الاتحاد السوفيتي، ودخول روسيا نفقا مظلما منذ نهاية الثمانينيات، والثاني هو انهيار النظام السياسي في مصر عام 2011م، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم في عام 2013م، والرابط بين هذين العالمين هي بطلة الرواية "كاملة"، تلك الشخصية التي تحمل الجنسيتين الروسية والمصرية. هي رواية تأريخية تشتبك مع الحالة التاريخية، لكنها أيضًا رواية الإنسان الذي يقع تحت سيف التحولات التاريخية والسياسية والاجتماعية، وتدين فكرة الشمولية والهيمنة السلطوية التي تشوه الروح، وتجعل من الإنسان كائنًا مشوهًا، وتنتصر لمراحل الزهو والانتصار، وقدرة الشعوب في اجتياز مراحل القهر، فهي تطرح نماذج إنسانية تخطئ وتضعف وتقاوم وتحتال، لكنها في نهاية الأمر تبحث عن الكمال والعدل والحرية، ولهذا فإن ضحى عاصى في هذه الرواية تتحدث عن ليل أفضى عبر المعاناة والمحنة الإنسانية إلى صباح آخر جديد، نتعشم أن أكثر إشراقًا".

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من أجواء الرواية: "ظل الصياد جالسًا ساعات طويلة يفكر ماذا يفعل الآن؟ ماذا يفعل بعروسة البحر بعد أن اصطفته هو لتقع في شباكه؟!.. عروسة البحر.. عروسة الأساطير، ليست امرأة ليحبها ويتزوجها، وليست سمكة ليشويها ويأكلها. وبكل محبة وحسرة احتضنها، وبكل ألم الفراق ألقى بها مرة ثانية في البحر. والآن نقدح كأسينا ونشرب هذه الكأس في صحة الأحلام الكبرى التي يبدو تحقيقها مستحيلًا، ولكنها إذا جاءت لنا وتحققت نكتشف أنها لا تناسبنا؛ فنتركها بمحض إرادتنا".

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ضحى عاصي، أديبة وروائية مصرية، تنوعت دراساتها ما بين الطب، واللغة الروسية، وعلم المصريات، والنقد الفني، والفنون الشعبية. لها عدة مؤلفات؛ مجموعات قصصية «فنجان قهوة»، «سعادة السوبر ماركت»، وروايات «104 القاهرة»، «غيوم فرنسية» ولها كتاب في علم الاجتماع السياسي «محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة». وكانت أول أديب عربي يحصل على ميدالية الأولمبي الأدبي لأمانة الكلمة من اتحادات كتاب أوروبا وآسيا. عملت مرشدة سياحية ومترجمة لعدة لغات، وهي عضوة بالمجلس الأعلى للثقافة وباتحاد كتاب مصر، وكذلك عضوة مجلس النواب المصري.

الإعلامي خالد منصور الروائية والنائبة ضحى عاصي صباح 19 أغسطس برنامج كلمات النيل الثقافية الناقد د صلاح السروي

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