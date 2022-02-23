تستحوذ على 15% من مساحة مصر.. خريطة المحميات الطبيعية

تستحوذ على ١٥٪ من مساحة مصر

اهتمام بالغ توليه مصر للمحميات الطبيعية، لما لها من عوائد ضخمة إيجابية على الاقتصاد المصري، وكذلك قطاع السياحة لذلك تقوم بالاهتمام بها كل فترة ومحاولة التسويق بزيادة أعداد المحميات خلال الفترة الأخيرة.

وبالفعل فإن أعداد المحميات الطبيعية في مصر زاد خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لديها محميات طبيعية تقترب من العالمية في ما تحتويه من موارد بيئية متجددة ونادرة، من أجل الحفاظ عليها دائمًا.

واتساقًا مع ذلك، أطلقت وزارة البيئة برنامج ترويجي تحت شعار "Eco South Sinai"، والتي تهدف في المرحلة الأولى للترويج للمحميات الطبيعية في سيناء، ومن ثم الانتقال إلى المحافظات الأخرى، وبالأمس كشفت وزارة البيئة عن تفاصيل الحملة الترويجية.

وأكدت الوزارة ان الحملة تسعى لتنمية المحميات الطبيعية والترويج لها بالشكل الأمثل، نظرًا لما تحتويه هذه المحميات المترامية في كل أرجاء مصر من كنوز وتنوع بيولوجي يجعلها تضع مصر على قمة دول المنطقة، ومن هنا جاءت الحملة بهدف نشر الوعي بالسياحة البيئية.

الترويج للحملة يتم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة البيئة التي تستهدف الارتقاء بسياحة المحميات الطبيعية، بالتزامن مع الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها مصر استعدادًا للحدث الكبير cop27، وهو مؤتمر المناخ الدولي الذي من المقرر أن تحتضنه مصر، خلال شهر نوفمبر المقبل، وستقام فعاليات المؤتمر في مدينة السلام شرم الشيخ.

ولذلك ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المحميات الطبيعية في مصر والتي يعمل البعض منها والبعض الأخر توقف لأسباب مختلفة، من خلال الأرقام والبيانات الرسمية التي خرجت من الدولة المصرية.

بشكل عام يوجد في مصر 31 محمية طبيعية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولكن 13 منها فقط هم من يزاولون النشاط الفعلي، وباقي المحميات توقف العمل بها لأسباب مختلفة، وتُقدر مساحات المحميات الطبيعية في مصر بنحو 150 ألف كيلو متر مربع، بما يوازي نحو 15% من المساحة الإجمالية لمصر.

وتتركز المحميات الـ13 التي تعتبر خارج الخدمة في 8 محافظات هي: "محافظة القاهرة بها محميتين، ومحافظة كفر الشيخ بها محمية واحدة فقط، بالإضافة إلى محافظة الجيزة ويوجد بها محمية واحدة، ومحافظة الفيوم والتي يوجد بها محميتان طبيعيتان".

وتتركز باقي المحميات التي لازالت تعمل ولم تخرج من الخدمة في محافظات: "بني سويف ويوجد بها محمية واحدة فقط، ومحافظة البحر الأحمر ويوجد بها محمية واحدة، ومحمية أخرى بمحافظة الوادى الجديد، هذا بخلاف 4 محميات في محافظة جنوب سيناء"، وهى المحافظة الأكثر من حيث تواجد المحميات الطبيعية بها.

وتظهر أهمية المحميات الطبيعية في عدد الزائرين لها والذين يعتبرون نوعًا من السياحة للاقتصاد المصري، حيث يبلغ متوسط عدد الزائرين في العام الواحد نحو 800 ألف زائر، ووصل العدد لـ802 ألف عام 2016.

وجاءت المحميات الطبيعية التى شهدت أكثر عدد من الزيارات هى محميات جنوب سيناء، حيث زارها نحو 382 ألف زائر من جملة الزائرين للمحميات على مستوى الجمهورية فى عام 2016، تلاها محميات محافظة الفيوم، وقد زارها 341 ألف زائر.

وتعتبر السنوات بين العام 1994 إلى 2010 هي أكثر الفترات التي شهدت بناء محميات طبيعية في مصر، حيث تم إنشاء 29 محمية في ذلك الوقت منها: "محمية رأس محمد في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 850 كيلو متر مربع، ومحمية جبل علبة بالبحر الأحمر ومساحتها 35.6 ألف كيلو متر مربع، محمية الغابة المتحجرة بالمعادى بمحافظة القاهرة على مساحة 7 كيلومترات مربعة".

يذكر أن تاريخ المحميات في مصر بدأ في عام 1983 حينما تم إعلان محمية رأس محمد بسيناء محمية طبيعية، لتصبح الأولى من نوعها في مصر، ثم توالت الإعلانات والقرارات حتى أصبح عددها حتى الآن 29 محمية بالإضافة لمحمية رأس محمد.